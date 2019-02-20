تفاصيل دور منة فضالي في الفيلم الكويتي "إتيكيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهدها في الفيلم الكويتي "إتيكيت" في دولة الكويت، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان أحمد رزق، من تأليف وإخراج نايف الراشد.

وقالت منة لمصراوي، الأربعاء، إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "مضيفة طيران" جادة، ويتم فصلها من وظيفتها، لأنها لم تقبل المزاح.

وأضافت أنها من خلال الأحداث تلتقي بشاب وتقع في حبه، ويطلب منها أن تدرس "الإتيكيت".

وأشارت فضالي إلى أن الفنان أحمد رزق صديق لها بصفة شخصية، والعمل معه ممتع.

وتعاونت فضالي مع رزق من قبل في مسلسل "الإخوة أعداء"، من إخراج محمد النقلي، ومسلسل "الإكسلانس" من إخراج وائل عبد الله.

وكانت آخر أعمال فضالي مسلسل "بيت السلايف"، وشاركها في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، العمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.