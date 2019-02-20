نجوم سقطوا من سماء الدراما الرمضانية هذا العام

مع بدء تصوير بعض الأعمال المشاركة في ماراثون شهر رمضان الدرامي، وظهور ملامح الخريطة الرمضانية للدراما المصرية، تعد هذه هي الأولى منذ أعوام كثيرة ماضية التي تجد نجوم لمعت أسمائهم في عالم الدراما الرمضانية، كل منهم كان لديه من قوة الأسم التي تجعله يحمل مسلسله وحيدًا، فرغم براعة اختيار اسماء المسلسلات في العشر سنوات الأخيرة، إلا ان الشارع المصري كان يتحدث عنها بأسماء نجومها.

ويرصد "الوفد" في هذا السياق مجموعة النجوم المستبعدين من المشاركة في السباق الرمضاني:

1 – يوسف الشريف

لم تكن تكاد الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني السنوي للنجم يوسف الشريف تنتهي إلا وكنت تستطيع رصد هاش تاج "شابوه يوسف الشريف" يتصدر تويتر، والبحث عن الحلقة الأولى مشاهدة أونلاين يتصدر جوجل (يوتيوب)، ولكن منذ طرح "الشريف" مسلسل المواطن اكس عام 2011 والذي كان مبنيًا على قصة حياة خالد سعيد كما تداول المشاهدين آنذاك، ولم ينقطع طوال تلك السنوات عن تقديم عمل فني رمضاني جديد من كل عام يمتاز بالغموض والدراما إلا ان هذا العام وبعد مرور شهر في عام 2019 وبدء تصوير المسلسلات الرمضانية ، ولم يخرج خبر ينبئ عن مشاركة يوسف الشريف في السباق الدرامي للعام التالي على التوالي.

يذكر ان اخر اعمال يوسف الشريف الفنية كانت من خلال مسلسل "كفر دلهاب" والذي عرض رمضان 2017، وفيلم بني آدم والذي عرض بماراثون عيد الأضحى السينمائي.

2 - يسرا

تعد النجمة يسرا إحدى العلامات الدرامية في السباقات الرمضانية، حيث تركها كل عام لعلامة مميزة، من حيث

نقاشها خلال مسلسلاتها القضايا التي تهم الرأي العام، وحتى عندما غابت عن الدراما الرمضانية في الفترة بين 2012 حتى 2014 كان لاتجاها للمسلسلات خارج السياق الرمضاني من خلال بطولة مسلسل سرايا عابدين بجزئيه.

إلا ان يسرا تعد من أبرز نجوم المستبعدين من السباق الرمضاني حتى الآن حيث لم يتم الإعلان عن بدئها تصوير أي من الأعمال الدرامية، او التعاقد عليها.

يذكر أن يسرا كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي 2018 من خلال مسلسل لدينا أقوال آخرى، وشاركها البطولة كل من شيرين رضا، نجلاء بدر، هشام سليم، إنجي أبو زيد، أحمد حاتم، مريم الخشت، وآخرون، وكان المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وإخراج محمد علي.

3 –نيللي كريم

لم يخلو موسم درامي رمضاني من بصمة نيللي كريم كل عام، التي كانت من خلال اختيارها لموضوعات مسلسلاتها وآدائها الرائع تجذب الملايين من المشاهدين، منذ خطفها للأنظار في مسلسل ذات، حتى أخر أعمالها الدرامية اختفاء لن تجد من لا ينتظر مشاهدة أدائها المميز كل عام ومقارنة تطورها الدرامي عن العام الذي سبقه.

ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن دخول الفنانة نيللي كريم لأي أعمال رمضانية، مما يرجح عدم مشاركتها في ماراثون رمضان الدرامي.

4 – هند صبري

استطاعت النجمة هند صبري في خطف الأضواء منذ مشاركتها الأولى

في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بعد الفراق أمام الراحل خالد صالح، ثم بخفة دمها المعتادة التي لطالما استحوذت بها على قلوب المشاهدين ظهرت بمسلسلها الكوميدي كبطولة مطلقة من خلال مسلسل عايزة أتجوز.

لكن على مدى الشهور الماضية أعلن عن تعاقد "صبري" على مسلسلها الرمضاني جميلة وابن السلطان لرمضان 2019 إلا انه كما أعلن ان زيادة المشكلات الانتاجية أدت إلى صعوبة في مشاركتها بماراثون رمضان الدرامي للسنة الثانية على التوالي.

يذكر أن أخر أعمال "هند صبري" الرمضانية كانت من خلال مسلسل حلاوة الدنيا، وشاركها البطولة كل من ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، ياسر علي ماهر، أحمد حاتم، وآخرون، والمسلسل كان من تأليف إنجي القاسم، وتامر حبيب، وإخراج حسين المنباوي.

5 – غادة عبد الرازق

لا يخفى على أحد ولا يستطيع أن يدعي النسيان عن المنشور الذي كانت نشره النجمة غادة عبد الرازق من خلال صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور انستجرام منذ شهور حول تحكم بعض الجهات السيادية "على حد تعبيرها" في الدراما الرمضانية ومن سيرفض الأجر الذي يعرض عليه سيتم إحالته لبيته، ولكن سرعان ما أدركت "عبد الرازق" المآزق الذي وضعت نفسها فيه لتحذف سريعًا هذا المنشور.

ولكن يتناسى المشاهير دائما ان شبكات التواصل الاجتماعي والانتر نت ما ان تظهر وتنتشر فيه شئ يصبح كالنار في الهشيم، ولكنها نار مجوسية لم ولن تنطفئ إلا بشئ جديد ينصرف رواد تلك المنصات إليها.

وسرعان ما وجدنا غادة عبد الرازق مستبعدة من السباق الرمضاني 2019، وغير مشاركة في أي من الأعمال التي بدأت أسمائها تظهر على المواقع الإخبارية، معلنة عن بدء عمليات تصويرها.

يذكر أن غادة عبد الرازق كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي 2018، من خلال مسلسل "ضد مجهول" وشاركها البطولة كل من حنان مطاوع، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني، محمد دسوقي، رانيا منصور وآخرون، وكان المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.