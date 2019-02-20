30 مسلسلًا فى الخريطة النهائية لرمضان

موسم درامى رمضانى مختلف بكل المقاييس، لأول مرة منذ سنوات يتبقى أقل من 70 يومًا على الماراثون الرمضانى، ومعظم الفنانين تعاقدوا على مسلسلات ولا يعرفون أسماءها أو المشاركين فيها حتى الآن، الجميع يعمل على قدم وساق للحاق بالموسم الرمضانى، ويشهد الموسم عودة لكثير من النجوم الذين أعلنوا خروجهم المفاجئ من المنافسة قبل أسابيع قليلة، وبعضهم حتى كتابة هذا التقرير لم يجدوا سيناريو يخوضون به المنافسة ومع ذلك وضعت أسماؤهم ضمن قائمة المنافسة.

حالة الارتباك التى تسببت فيها الإجراءات الإنتاجية والتوزيعية فى القنوات الفضائية من الممكن أن تحدث أزمة كبيرة أهمها هى خروج بعض هذه الأعمال بما لا يرضى الجمهور، خاصة أن معدلات التصوير العام الماضى كانت تتم على الهواء بمعنى الانتهاء من التصوير صباحًا وعرض الحلقة مساء، وتسبب ذلك فى عدة مشكلات كان أبرزها مع الرقابة على المصنفات الفنية التى عرضت بعض الفضائيات حلقات لم تكن الرقابة شاهدتها واضطرت الرقابة لرفع محاضر ضد منتجى هذه الأعمال.

هل يستطيع النجوم تحدى الزمن والتصوير ليل نهار للحاق بالسباق أم أن وجود 2 مخرجين ووحدتى تصوير فى وقت واحد سيكون هو الحل أمام هؤلاء، فى ظل إعلانهم جميعًا عن الاستعانة بورش كتابة، نرصد فى هذا التقرير الخريطة النهائية للأعمال المشاركة.

20 نجماً بدأوا رحلة التحدى

1- «فالانتينو» للزعيم عادل إمام، ومن بطولة دلال عبدالعزيز وطارق الإبيارى ومحمد الكيلانى وهدى المفتى، ومن إنتاج شركة ماجنوم برئاسة رامى إمام، وعضوها المنتدب هشام تحسين، والعمل من إخراج رامى إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

2- يقدم محمد عادل إمام مسلسل «هوجان»، ويشارك فى بطولته صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نورالدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

3- «كلبش3» لأمير كرارة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

4- النجم ياسر جلال يشارك بـ«لمس أكتاف» مع فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، هبة عبدالغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.

5- «طلقة حظ» لمصطفى خاطر، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجى»، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نورالدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

6- «وبينا ميعاد»، وهو بطولة مشتركة بين غادة عادل، ورانيا يوسف، ويشاركهم البطولة سلوى خطاب، أحمد داود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، محمود الليثى، وآخرون، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.

7- «من نظرة عين» لدنيا سمير غانم وهو حلقات منفصلة متصلة من بطولة شيماء سيف ومحمد سلام وإخراج خالد الحلفاوى.

8- «قمر هادى» للفنان هانى سلامة تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، محسن محيى الدين، هادى الجيار، حمزة العيلى، آية سماحة، وعدد من النجوم الشابة وإنتاج سينرجى.

9- «فكرة بمليون جنيه» لنجم مسرح مصر على ربيع، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبدالمقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفى، سهر الصايغ،

ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

10- «اللعبة» للنجمين هشام ماجد، وشيكو، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من إنتاج شركة «سكرين 2000» للمنتج أمير شوقى، ومن سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود ومنتج فنى أيمن شوقى، وإخراج معتز التونى.

11- «الواد سيد الشحات» لأحمد فهمى، وهنا الزاهد، ويكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج «شركة سينرجى»، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير «ريح المدام» الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

12- «ابن الجبل» للنجم مصطفى شعبان وهو التعاون الثانى بين مصطفى شعبان وأحمد صالح، وكذلك المؤلف محمد سيد بشير بعد مسلسل «أيوب» الذى عرض فى ماراثون دراما رمضان الماضى، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، مصطفى درويش.

13- «البرنسيسة بيسة» للفنانة مى عزالدين ويشاركها البطولة محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وآخرون، تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد، فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عزالدين.

14- «الملكة» لياسمين عبدالعزيز ويشاركها البطولة فتحى عبدالوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، وهو من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة «سينرجى».

15- «حكايتى» من بطولة ياسمين صبرى، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

16- «علامة استفهام» وهو البطولة الثانية لمحمد رجب، فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عاماً من خلال مسلسل «أدهم الشرقاوى»، ويشارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، عبدالرحمن أبوزهرة، كوكى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

17- «ولد الغلابة» للنجم أحمد السقا، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وإدوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وطاهرة وفايق عزب.

18- «زى الشمس» من بطولة دينا الشربينى، والمسلسل كان له أكثر من اسم أولاً «يوم وليلة» ثم «الأختين»، وأخيراً «زى الشمس»، وستبدأ دينا التصوير خلال هذا الشهر، ويشارك فى بطولته كل من ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدنى، وسوسن بدر، ومن المقرر أن يعرض على شاشة MBC مصر فى رمضان، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم والمخرجة كاملة أبوذكرى.

19- الفنان ​محمد رمضان​ مستمر فى تصوير أحدث أعماله «زلزال» فى ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، كما يبدأ مخرج العمل إبراهيم فخر بتصوير مشاهد على طريقة الفلاش باك فى فترة التسعينات.

ويشارك رمضان الفنانون خالد الصاوى وحلا شيحا ونسرين

أمين، ويتابع المؤلف عبدالرحيم كمال كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

20- وتخوض إيمى سمير غانم البطولة منفردة لأول مرة دون زوجها حسن الرداد، بمسلسل «سوبر ماريوى»، ويشاركها حمدى الميرغنى.

10 مسلسلات دخلت السباق فى اللحظات الأخيرة

ضمن النجوم المشاركين فى اللحظات الأخيرة يخوض النجوم التصوير بأسماء مسلسلات مؤقتة من بينها:

1- كشفت مجموعة «فنون مصر» خلال الساعات الماضية عن قرارها بإنتاج مسلسل «القائمة 36» كاسم مؤقت بطولة عمرو يوسف، مع المخرج محمد سلامة ويضم عدداً كبيراً من النجوم، منهم محمود عبدالمغنى وعبير صبرى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، سيناريو وحوار نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج.

2- تبحث شركة «سيل ميديا» للمنتجة مها سليم، عن بطل لمسلسل «شبر مية» الذى اعتذر عنه آسر ياسين مؤخراً بسبب تعاقده مع نيللى كريم، ويقوم على كتابة السيناريو شريف بدرالدين، بجانب ورشة كتابة تضم كلاً من نهال سماحة، وماريان هانى، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام ومحمود شافعى، كل هؤلاء للحاق بانتهاء كتابة السيناريو الذى من المقرر أن يخرجه رامى رزق الله ويجرى جلسات مكثفة مع المؤلفين للتحضير للمسلسل الذى يبدأ تصويره الأسبوع القادم.

3- غادة عبدالرازق تعاقدت على مسلسل جديد يحمل عنوان «حكاية مر» اسم مؤقت، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أى تفاصيل، خاصة أنها أعلنت منذ فترة أنها مهاجمة من قبل شركات الإنتاج ولن تخوض الموسم هذا العام.

4- يبدأ أحمد فهمى تصوير مسلسله الجديد «بروفا» الأسبوع المقبل، وتشارك فى بطولته النجمة اللبنانية ماغى بوغصن، ويكتبه يم مشهدى، وتخرجه رشا شربتجى، وإنتاج إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان، ومن المقرر تصوير أحداثه فى لبنان.

5- تعاقدت الفنانة نيللى كريم مع المنتج جمال العدل على بطولة مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2019، وذلك بعد النجاح الذى حققه مسلسلها «اختفاء» العام الماضى، والذى أنتجته شركة «العدل جروب»، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أى تفاصيل عن العمل، ولكن تم التعاقد بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن اسم العمل وتفاصيله خلال الفترة المقبلة، بعد الوقوف على الفريق النهائى للعمل.

6- مسلسل «جميلة وابن السلطان» من تأليف ورشة كتابة، يشرف عليها الكاتب تامر حبيب، وستتولى مهمة الإخراج كاملة أبوذكرى، ومن المقرر الانتهاء من كتابة حلقاته كاملة منتصف أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم الإعلان رسمياً عن أسماء نجوم المسلسل، وموعد البدء فى تصويره، وحتى الآن هناك خلاف على اسم المخرجة بعد تعاقد كاملة مع دينا الشربينى.

7- حسن الرداد يشارك فى اللحظات الأخيرة بمسلسل «الزوجة الـ18»، المسلسل كوميديا اجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط فى مشكلات كثيرة بسبب زيجاته المتعددة، من تأليف محمد أبوالسعد، خالد أبوبكر، وليد أبوالمجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكرى.

ويشارك فى البطولة مجموعة من الفنانين: سلوى خطاب، ناهد السباعى، شيماء سيف، هيدى كرم، محمود البزاوى، محمود الليثى، آية سماحة، كوكى، إيناس كامل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين.

8- الفنانة سمية الخشاب تقدم مسلسل «بت القبائل» والذى تعاقدت عنه مؤخراً، تأليف الكاتب الكبير شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح وبطولة كل من باسم سمرة، محمود عبدالمغنى، سهر الصايغ، مدحت تيخة، سميرة عبدالعزيز، مفيد عاشور، محمود البزاوى.

تدور أحداثه بالكامل فى مدينة أسوان، ويحكى تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان فى 30 حلقة، تحكى تفاصيل القواعد والقوانين التى تدور بين القبائل، وهو المسلسل الذى لم يتقرر أماكن تصويره حتى الآن.

9- عمرو سعد أوقف تصوير فيلم «حملة فرعون» وقرر استئناف تصوير مسلسله «بركة» ليشارك به فى رمضان بعد توقفه رمضان الماضى، من إنتاج شركة سينرجى، يكثف المخرج محمود كريم التصوير خلال الفترة المقبلة لتصل ساعات التصوير لـ16 ساعة يومياً، من أجل الانتهاء من الأيام المتبقية فى المسلسل، حيث يتبقى 28 يوماً وينتهى التصوير تماماً.

10- «ابن أصول» الذى أعلنت الشركة المنتجة عن بدء تصويره مع المخرج محمد بكير، بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، عماد رشاد، كريم أبوزيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ مخرج العمل محمد بكير تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، حيث من المقرر أن يكثف التصوير خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، التى ما زال يكتبها أحمد محمود أبوزيد.