بالفيديو.. مارفل تطرح البرومو الثالث لـ "كابتن مارفل"

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طرحت الشركة العالمية مارفل كومكس، البرومو الثالث لفيلم "كابتن مارفل"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يعرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، وتدور قصة الفيلم حول تحول كارول دنفر إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس، و الفيلم بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، بين مينديلسون،صامويل جاكسون، جود لو، كلارك جريج، أنيت بينينج، دجيمون هونسو، رون تيمت، لي بيس، مكينا جرايس، و من تأليف آنا بودن، وإخراج رايان فليك.
يذكر أن الشركة العالمية مارفل كومكس، تأسست في منتصف عام 1939، و هي شركة متخصصة بنشر المجلات القصص مصورة، و الشهيرة بـ"كومكس"، و قامت بنشر العديد من قصص مصورة دورية، و أشهر ما أنتجته الشركة "الرجل
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