شاهد.. بيتر ميمي يكشف مشهد من "كلبش3"

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نشر المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، صورة جديدة من كواليس الموسم الثالث من مسلسل "كلبش" ، وعلق بيتر علي الصورة قائلاً : " كلبشالموسم الثالث ".
تدور احداث هذا الجزء حول استقالت الضابط "سليم الأنصاري" من وزارة الداخلية, ومن ثم يتجه لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان فيها،
جدير بالذكر أن مسلسل كلبش لقى إعجاب الكثير في جزئيه السابقين حيث كان من المسلسلات الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني.
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