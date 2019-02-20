بجلسة تصوير.. ياسمين عبدالعزيز تتجاهل زواج طليقها من ريهام حجاج

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نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة وظهرت "ياسمين" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانًا أبيض.
وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أشهر ولم تكشف عن سبب الانفصال، وتم الإعلان بعدها عن زواجه من الفنانة
وتصور ياسمين حاليًا مسلسلها الجديد "الملكة"، والمقرر أن تخوض به السباق الدرامي لرمضان المقبل.
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