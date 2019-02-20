محسن منصور يعلن أسباب اعتذاره عن مسرحية "3 أيام في الساحل"

اعتذر الفنان محسن منصور عن دوره في مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، والذى تم طرح العرض المبدأى لها منذ أيام قليلة.

وعلل منصور اعتذاره لأسباب شخصية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: " لكل أحبائي وأصدقائي وجمهوري المحترم. أود أن أنوه بأنني قد أعتذرت عن العرض المسرحي "3ايام في الساحل " وذلك قبل الافتتاح بوقت كاف وذلك لأسباب خاصه بظروف العرض، وهذا للعلم مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل زملائي المشاركين في العرض".

وأضاف أنه لم يبدأ العرض المبدئي لمسرحية "3أيام في الساحل "والذي تم طرحه منذ عدة أيام علي مسرح "كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر ولكنه كان يستعد وبقوة من خلال التحضيرات النهائية المتمثلة في البروفات المسرحية التي أستمرت مده لاتقل عن 3 أشهر وقد كان الظرف طارئ وخارج عن إرادته.

"مسرحية 3 أيام في الساحل"، من بطولة: محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، ندا موسي، ساميه الطرابلسي، أحمد الحلواني، محمد محمود وهي من تأليف وأشعار حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.

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