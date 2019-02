شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواجها.. ميرندا لامبيرت قررت العيش بين نيويورك وناشفيل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتخل النجمة العالمية ميرندا لامبيرت بعد زواجها عن الحياة في نيويورك وتترك ناشفيل تماما مثلما تردد خلال الساعات الأخيرة، حيث أكد موقع " TMZ " أن النجمة البالغة من العمر 36 عاما قررت أن تعيش بين نيويورك وناشفيل في تينيسي مع زوجها بريندان ماكلوجلين ، حيث سيقسمان وقتهما بانتظام بين المدينتين .

ولأن ميرندا لامبيرت تمتلك ممتلكات متعددة وصلت مساحتها إلى 400 فدان في ولاية تينيسي ، و يوجد هناك ايضا مقر اعمالها الموسيقية لذلك لن تستطيع أن تكتفي بالحياة في نيويورك ، فكل حياتها المهنية معلقة بناشفيل .

يذكر أن ميرندا لامبيرت تمتلك عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها " white liar " و " tin man " و " the house that built me " و " little red wagon " ، و غيرهم .