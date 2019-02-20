شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن نور ينضم إلى مسلسل "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب مؤمن نور إلى أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز من إنتاج سينرجى، ويجسد نور أحد الأدوار الرئيسة خلال أحداث المسلسل والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ويستكمل المخرج رؤوف عبد العزيز الأسبوع المقبل تصوير المسلسل على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، في مشاهد تجمع بطل العمل هاني سلامة مع معظم أبطال العمل.

ويعد "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا به نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في كل من مسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي ,و يسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين , وهادي الجيار ,وأشرف زكي , وحمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.