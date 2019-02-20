شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة بالإسكندرية" تشكر تامر حسنى بعد "ناسينى ليه".. والنجم: لا شكر على واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت صفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، فى فيس بوك الشكر للنجم تامر حسنى على تصوير كليب "ناسينى" بالإسكندرية، بشكل أظهر معالم الإسكندرية. ونشرت الصفحة مجموعة من المشاهد من الإسكندرية التى جاء بالكليب مثل "كوبرى ستالى" و"مكتبة الإسكندرية"، وفنار الإسكندرية، وكتبت على الصورة "شكر خاص للنجم تامر حسنى لتصويره كليبه الجديد فى الإسكندرية وإظهار معالمها السياحية مما يهدف لتنشيط حركة السياحة بالاسكندرية" النجم تامر حسنى قام بنشر التوجيه عبر خاصية "ستورى" بإنستجرام، وعلق عليها قائلا "لا شكر على واجب وتشرفت بتعليقكم الكريم وتحية غالية لكل شعب الإسكندرية العظيم" .

تامر حسنى على انستجرام

الاسكندرية

المكتبة من الداخل

بحر اسكندرية

بعض المناطق المطلة على البحر يذكر أن الكليب اقترب من تحقيق 10 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط، وهى نسبة كبيرة من المشاهدة، حيث لاقى الكليب نجاحا كبيرا عبر مواقع التوصل الاجتماعى.

تامر حسنى من الكليب

كوبرى ستنالى

لقطة علوية لكوبرى ستنالى

مكتبة اسكندرية

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