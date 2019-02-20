ضربة موجعة لـ ليدي غاغا قبل أيام من حفل الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - ضربة موجعة تلقتها النجمة العالمية ليدي غاغا Lady gaga على الصعيد الشخصي، بعد الإعلان عن انفصالها رسمياً عن خطيبها كريستيان كارينو Christian Carino في ثاني علاقة لها تنتهي بالفشل خلال ثلاثة أعوام.



وأكد مندوب عن غاغا في بيان رسمي بأن خطبة غاغا وكارينو، الذي كان وكيلها، قد فُسخت. ولم يذكر أي تفاصيل.

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وقال مصدر لم يكشف عن هويته للصحافة اليوم -الأربعاء- ”لم تنجح العلاقة، أحياناً بعض العلاقات لا تسير كما ينبغي، هذا هو كل شيء ولا توجد قصة درامية طويلة“.



وكانت غاغا قد ظهرت في حفل جوائز Grammy الأخير بدون خاتم خطبتها، وهو مازاد التكهنات حول انفصالها عن خطيبها ووكيل أعمالها كارينو.

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كذلك لم توجه غاغا الشكر لكارينو خلال خطبتها في الحفل وذلك عقب فوزها بثلاث جوائز Grammy دفعة واحدة هي أفضل أغنية كتبت لوسائل الإعلام المرئية وأفضل أداء ثنائي عن أغنية "Shallow" وأفضل أداء فردي عن "Joanne".



ويأتي انفصال غاغا عن كارينو قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، الذي تعد غاغا إحدى أبرز المرشحات فيه لنيل جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في الفيلم الرومانسي الموسيقي الأخير A star is born.

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