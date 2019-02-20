فن ومشاهير

اوسكار 2019... فرقة كوين البريطانية تحيي الحفل المرتقب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - كشف منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً مباشراً في حفل الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم " Bohemian Rhapsody" المرشح لجائزة أفضل فيلم.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم لامبرت في حفلة الأوسكار هذا العام".

وتتألف الفرقة، التي كان عازفها الرئيسي الراحل فريدي ميركوري Freddie Mercury موضوع فيلم " Bohemian Rhapsody "، حالياً من بريان ماي Brian May وروجر تيلور Roger Meddows Taylor وأدم لامبرت Adam Lambert.

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وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.

يشار الى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت مؤخراً عن قائمتها النهائية للأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة الـ 91.

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وتصدر كل من فيلمي Roma للمخرج المكسيكي ألفونسوا كوارون، وThe Favourite للمخرج اليوناني ألفونسو كوارون، الترشيحات، حيث ينافس كل منهما على 10 جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وجاء في المركز الثاني فيلمان A Star Is Born للمخرج الأمريكي برادلي كوبر وVice للمخرج الأمريكي آدم مكاي، بواقع 8 ترشيحات لكل منهما.

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أفضل فيلم

Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice

أفضل ممثل

كريستيان بيل عن فيلم Vice
برادلي كوبر عن فيلم A Star is Born
ويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate
رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody
فيجو مورتينسن عن فيلم Green Book

أفضل ممثلة

ياليتزا أباريثيو عن فيلم Roma
جلين كلوز عن فيلم The Wife
أوليفيا كولمان عن فيلم The Favourite
ليدي جاجا عن فيلم A Star Is Born
ميليسا مكارثي عن فيلم Can You Ever Forgive Me؟

أفضل ممثل مساعد

ماهرشالا علي عن فيلم Green Book
آدم درايفر عن فيلم BlakKklansman
سام إليوت عن فيلم A Star is Born
ريتشارد جرانت عن فيلم Can You Ever Forgive Me?
سام روكويل عن فيلم Vice

أفضل ممثلة مساعدة

إيمي آدامز عن فيلم Vice
مارينا دي تافيرا عن فيلم Roma
ريجينا كينج عن فيلم If Beale Street Could Talk
إيما ستون عن فيلم The Favourite
ريتشل وايز عن فيلم The Favourite
أفضل مخرج

ألفونسو كوارون عن فيلم Roma
يورجوس لانثيموس عن فيلم The Favourite
سبايك لي عن فيلم BlackKklansman
آدم مكاي عن Vice
بافل بافليكوفسكي عن فيلم Cold War

أفضل نص أصلي

The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice

أفضل سيناريو مقتبس

The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

أفضل تصوير سينمائي
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born

أفضل تصميم إنتاج

Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma

أفضل تصميم أزياء

The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots

أفضل مكياج وتصفيف شعر
Border
Mary Queen of Scots
Vice

أفضل موسيقى تصويرية

Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns

أفضل أغنية في فيلم

All the Star- Black Panther
I’ll Fight- RBG
The Place Where Lost Things Go- Mary Poppins Returns
Shallow- A Star is Born
When a Cowboy Trades His Spurs For Wings- The Ballad of Buster Scruggs

أفضل مونتاج سينمائي

BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice

أفضل مونتاج صوتي

Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma

أفضل مكساج صوتي

Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born

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