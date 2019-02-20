اوسكار 2019... فرقة كوين البريطانية تحيي الحفل المرتقب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - كشف منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً مباشراً في حفل الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم " Bohemian Rhapsody" المرشح لجائزة أفضل فيلم.
وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم لامبرت في حفلة الأوسكار هذا العام".
وتتألف الفرقة، التي كان عازفها الرئيسي الراحل فريدي ميركوري Freddie Mercury موضوع فيلم " Bohemian Rhapsody "، حالياً من بريان ماي Brian May وروجر تيلور Roger Meddows Taylor وأدم لامبرت Adam Lambert.
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وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.
يشار الى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت مؤخراً عن قائمتها النهائية للأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة الـ 91.
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وتصدر كل من فيلمي Roma للمخرج المكسيكي ألفونسوا كوارون، وThe Favourite للمخرج اليوناني ألفونسو كوارون، الترشيحات، حيث ينافس كل منهما على 10 جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.
وجاء في المركز الثاني فيلمان A Star Is Born للمخرج الأمريكي برادلي كوبر وVice للمخرج الأمريكي آدم مكاي، بواقع 8 ترشيحات لكل منهما.
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أفضل فيلم
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
أفضل ممثل
كريستيان بيل عن فيلم Vice
برادلي كوبر عن فيلم A Star is Born
ويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate
رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody
فيجو مورتينسن عن فيلم Green Book
أفضل ممثلة
ياليتزا أباريثيو عن فيلم Roma
جلين كلوز عن فيلم The Wife
أوليفيا كولمان عن فيلم The Favourite
ليدي جاجا عن فيلم A Star Is Born
ميليسا مكارثي عن فيلم Can You Ever Forgive Me؟
أفضل ممثل مساعد
ماهرشالا علي عن فيلم Green Book
آدم درايفر عن فيلم BlakKklansman
سام إليوت عن فيلم A Star is Born
ريتشارد جرانت عن فيلم Can You Ever Forgive Me?
سام روكويل عن فيلم Vice
أفضل ممثلة مساعدة
إيمي آدامز عن فيلم Vice
مارينا دي تافيرا عن فيلم Roma
ريجينا كينج عن فيلم If Beale Street Could Talk
إيما ستون عن فيلم The Favourite
ريتشل وايز عن فيلم The Favourite
أفضل مخرج
ألفونسو كوارون عن فيلم Roma
يورجوس لانثيموس عن فيلم The Favourite
سبايك لي عن فيلم BlackKklansman
آدم مكاي عن Vice
بافل بافليكوفسكي عن فيلم Cold War
أفضل نص أصلي
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
أفضل سيناريو مقتبس
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
أفضل تصوير سينمائي
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
أفضل تصميم إنتاج
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
أفضل تصميم أزياء
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Border
Mary Queen of Scots
Vice
أفضل موسيقى تصويرية
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
أفضل أغنية في فيلم
All the Star- Black Panther
I’ll Fight- RBG
The Place Where Lost Things Go- Mary Poppins Returns
Shallow- A Star is Born
When a Cowboy Trades His Spurs For Wings- The Ballad of Buster Scruggs
أفضل مونتاج سينمائي
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
أفضل مونتاج صوتي
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
أفضل مكساج صوتي
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
كانت هذه تفاصيل خبر اوسكار 2019... فرقة كوين البريطانية تحيي الحفل المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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