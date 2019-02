اوسكار 2019... فرقة كوين البريطانية تحيي الحفل المرتقب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - كشف منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً مباشراً في حفل الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم " Bohemian Rhapsody" المرشح لجائزة أفضل فيلم.



وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم لامبرت في حفلة الأوسكار هذا العام".



وتتألف الفرقة، التي كان عازفها الرئيسي الراحل فريدي ميركوري Freddie Mercury موضوع فيلم " Bohemian Rhapsody "، حالياً من بريان ماي Brian May وروجر تيلور Roger Meddows Taylor وأدم لامبرت Adam Lambert.

وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.



يشار الى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت مؤخراً عن قائمتها النهائية للأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة الـ 91.

وتصدر كل من فيلمي Roma للمخرج المكسيكي ألفونسوا كوارون، وThe Favourite للمخرج اليوناني ألفونسو كوارون، الترشيحات، حيث ينافس كل منهما على 10 جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.



وجاء في المركز الثاني فيلمان A Star Is Born للمخرج الأمريكي برادلي كوبر وVice للمخرج الأمريكي آدم مكاي، بواقع 8 ترشيحات لكل منهما.

أفضل فيلم



Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



أفضل ممثل



كريستيان بيل عن فيلم Vice

برادلي كوبر عن فيلم A Star is Born

ويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate

رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody

فيجو مورتينسن عن فيلم Green Book



أفضل ممثلة



ياليتزا أباريثيو عن فيلم Roma

جلين كلوز عن فيلم The Wife

أوليفيا كولمان عن فيلم The Favourite

ليدي جاجا عن فيلم A Star Is Born

ميليسا مكارثي عن فيلم Can You Ever Forgive Me؟



أفضل ممثل مساعد



ماهرشالا علي عن فيلم Green Book

آدم درايفر عن فيلم BlakKklansman

سام إليوت عن فيلم A Star is Born

ريتشارد جرانت عن فيلم Can You Ever Forgive Me?

سام روكويل عن فيلم Vice



أفضل ممثلة مساعدة



إيمي آدامز عن فيلم Vice

مارينا دي تافيرا عن فيلم Roma

ريجينا كينج عن فيلم If Beale Street Could Talk

إيما ستون عن فيلم The Favourite

ريتشل وايز عن فيلم The Favourite

أفضل مخرج



ألفونسو كوارون عن فيلم Roma

يورجوس لانثيموس عن فيلم The Favourite

سبايك لي عن فيلم BlackKklansman

آدم مكاي عن Vice

بافل بافليكوفسكي عن فيلم Cold War



أفضل نص أصلي



The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice



أفضل سيناريو مقتبس



The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



أفضل تصوير سينمائي

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born



أفضل تصميم إنتاج



Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma



أفضل تصميم أزياء



The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots



أفضل مكياج وتصفيف شعر

Border

Mary Queen of Scots

Vice



أفضل موسيقى تصويرية



Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns



أفضل أغنية في فيلم



All the Star- Black Panther

I’ll Fight- RBG

The Place Where Lost Things Go- Mary Poppins Returns

Shallow- A Star is Born

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings- The Ballad of Buster Scruggs



أفضل مونتاج سينمائي



BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice



أفضل مونتاج صوتي



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma



أفضل مكساج صوتي



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born