فنانات يحظين بلقب "أم البنات" من ماجدة الرومي إلى فيفي عبده... نانسي عجرم ضربت الرقم القياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - رسمياً أصبحت الفنانة نانسي عجرم "أم البنات"، بعد أن أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، التي انضمّت إلى شقيقتيها ميلا وإيلا، لتصبح نانسي الفنانة الأولى التي ترزق بثلاث فتيات.

نانسي التي غنّت قبل سنوات "يا بنات" أكّدت في رسالتها من الأغنية أنّ البنات نعمة، وأنّهن يضفين البركة على المنزل، كما أكّدت أنّها خلال حملها بابنتها الثالثة لم تكن تهتم بجنس المولود، كان كل ما تريده "خلقة كاملة".

اللافت أنّ أكثر من فنانة تحظى بلقب "أم البنات"، منهنّ من أنجبن ابنتين، ومنهن من اكتفين بابنة واحدة.

فمن هنّ الفنانات اللواتي يحملن هذا اللقب؟



فنانات أمهات لابنتين:

-ماجدة الرومي أم لابنتين من زوجها السابق أنطوان دفوني هما هلا ونور.--ديانا حداد أم لابنتين من زوجها السابق سهيل العبدول هما صوفي وميرا.

-شيرين عبد الوهاب أم لابنتين من زوجها السابق محمد مصطفى هما هنا ومريم.

-أمل عرفة أم لابنتين من زوجها السابق عبد المنعم العمايري هما سلمى ومريم.

-رانيا يوسف أم لابنتين من طليقها محمد مختار هما ياسمين ونانسي.

- فيفي عبده أم لابنتين هما عزة وهنادي ولديها ابنة بالتبني تدعى عطية الله.

-دلال عبد العزيز لديها ابنتان من زوجها الممثل سمير غانم هما الفنانتان دنيا وإيمي.

-علا غانم أم لابنتين من طليقها وليد الصفراوي هما فريدة وكاميليا.

-بوسي أم لابنتين من زوجها الفنان الراحل نور الشريف هما مي وسارة.



فنانات اكتفين بابنة واحدة:

- نيكول سابا أم لابنة وحيدة من زوجها يوسف الخال هي نيكول.

- مادونا أم لابنة واحدة هي مود.

-كارول سماحة أم لطفلة واحدة من زوجها وليد مصطفى هي تالا.

- مايا دياب أم لطفلة واحدة من زوجها السابق عباس ناصر هي كاي.

-هيفاء وهبي أم لابنة واحدة من زوجها السابق ناصر فياض هي زينب التي أنجبت بدورها ابنتين.

-غادة عبد الرازق أم لابنة وحيدة من زوجها السابق عادل القزاز هي روتانا التي بدورها أيضاً أنجبت ابنتين.

- نوال الكويتية أم لابنة واحدة من زوجها مشعل العروج هي حنين.

- سلافة معمار أم لابنة وحيدة من زوجها السابق سيف السبيعي هي دهب.

-ميرفت أمين أم لابنة واحدة من زوجها السابق حسين فهمي هي منة.

- وعد لديها ابنة واحدة من طليقها رجل الأعمال اللبناني تدعى حسناء.

- أمل بوشوشة أم لابنة وحيدة من زوجها وليد عواضة تدعى ليا.



بدورهم، يحظى عدد كبير من النجوم الفنانين بلقب أبو البنات منهم:

-وائل كفوري أب لابنتين من زوجته أنجيلا بشارة هما ميشال وميلانا.

-أحمد زاهر أب لأربع فتيات من زوجته هدى زاهر هنّ ملك، ليلى، منى ونور.

-تامر حسني أب كان يحظى بلقب "|أبو البنات" مع ابنتين من زوجته بسمة بوسيل هما تاليا وأمايا وقد أنجب طفله ادم قبل أشهر.

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