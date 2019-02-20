احتفلت النجمة العالمية ​باريس هيلتون​ بعيد ميلادها الـ38 بإقامة حفلة عيد ميلادها في مدينة منهاتن ليلة السبت الماضي. ورغبت وريثة فنادق هيلتون الفاخرة عن جدّها أن تكون محطّ الاهتمام، فقررت الصعود على الطاولة والرقص على أنغام الموسيقى الصاخبة حول قالب الحلوى باللون الوردي الذي جاء على شكل قلب، لكنّها قرّرت تدميره في النهاية بحذائها الفضي ذي الكعب العالي؛ ربما كرسالة إلى خطيبها السابق الممثل “كريس زيلكا”.

واختارت باريس هيلتون ارتداء فستاناً فضياً ضيق، وزادت الفتحتان الجانبيتان عند الخصر المزيد من الإثارة والجازبية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: باريس هيلتون تدوس على قالب حلوى عيد ميلادها وتصدم الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.