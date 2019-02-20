بجلسه تصوير.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل زواج طليقها من ريهام حجاج

ياسمين عبد العزيز

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جلسة تصوير جديدةوظهرت "ياسمين" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانًا أبيض.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أشهر ولم تكشف عن سبب الانفصال، وتم الإعلان بعدها عن زواجه من الفنانة ريهام

حجاج.

وتصور ياسمين حاليًا مسلسلها الجديد "الملكة"، والمقرر أن تخوض به السباق الدرامي لرمضان المقبل.