غدا.. سامح حسين في مول مصر من أجل عيش حياتك

سامح حسين

كتبت_إسراء البيهوني

يحتفل غدًا الخميس، الفنان سامح حسين، بنجاح فيلمه " عيش حياتك "، مع الجمهور في سينما مول مصر باكتوبر، وذلك في تمام الساعة 6 ونص.

والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي،

مها أبو عوف.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي

على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.