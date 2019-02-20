بالفيديو.. ليلى علوي تروج لمهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة

ليلى علوي كتبت_باتول عماد: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، فيديو جديد لها تروج فيه لمهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة. وعلقت "ليلى" علي الفيديو قائلة :" السينما المصرية طول تاريخها، بتقدم الدعم للمرأة، وبتسلط الضوء على قضاياها المختلفة. الدعم للمرأة، وبتسلط الضوء على قضاياها المختلفة. و تابعت قائلة: "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة" موجه بشكل أساسي عشان نعزز دور المرأة .. اتمنى افتتاح موفق وناجح ويقدم صورة كويسة لمصر " . جدير بالذكر أن ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في المهرجان التي سوف تبدأ فعلياته غداً في مدينة اسوان .

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