شاهد.. ميار الببلاوي تنشر آخر صورة لشهيد انفجار الدرب الأحمر

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة ميار الببلاوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، آخر صورة لزوج شقيقتها، المقدم رامي هلال، شهيد الشرطة، في حادث الدرب الأحمر الإرهابي.



وكتبت: "آخر صورة مع ولادك يا بطل يا شهيد.. يا رب الصبر اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.. إنا لله وإنا إليه

راجعون.. كسرت ضهري وقلبي يا رامي".يذكر أن المقدم رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني استشهد يوم الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.