بعد نجاحه الساحق.. 7 أسباب وراء نجاح كليب "ناسيني ليه"

صورة ارشيفية

كتبت_إسراء البيهوني:

حقق نجم الجيل تامر حسني نجاح كبير بكليبه الجديد "ناسيني ليه"، حيث شهد الكليب ملايين المشاهدة في أقل من ثلاث أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأمر الذي جعل الجمهور يتسائل ما هو سر نجاح الكليب في وقت قصير؟.

وترصد "الوفد" 7 أسباب وراء نجاح الكليب الكبير وهم كالتالي.

1_ رصد مشكلة واقعية وهى الفتاة التي تتزوج شخص لا تريده.

2- قصة الكليب رومانسية من خلال شخص استحضر ماضيه إلى الحاضر لكى يحاول إصلاح ما أفسده الماضي ويكتشف أنه فات الأوان.

3-المشاعر الرومانسية بين تامر حسنى وأسيل عمران تجعلك تشعر وكأنها علاقة حب من زمن بالفعل وتتوحد معهما وتشعر بآلامهما.

٤- قوة تمثيل تامر حسني وتفوقه على نفسه وعلى ممثلين لهم باع في التمثيل حينما كان يعاتب نفسه ويحاول إصلاح الماضي ويحاول إيفاق نفسه في المشهد الفيصل في علاقتهما.

٥-الآداء التمثيلى للفنانة أسيل عمران التى تعد احدث اكتشافات تامر حسنى كما يفعل دائمًا فى أعماله وقدم نجم الجيل مكسبا كبيرا للدراما والسينما

المصرية.

٦-قوة مشاعر الإثنين عندما تلاقيا في الحاضر على جملة غنائية جديدة وذهبت روح كل منهما لتحضن الآخرى بعنف وحب مليء بالاشتياق وألم الندم وتكتشف أنه فات الأوان ولا يصلح الحضن الحقيقي بسبب ارتباط حبيبته الماضية بشخص آخر وخلفتها لطفلة جميلة فيشعر باليأس التام ويعود إلى ظلام حياته معلنًا لقد فات الأوان.

٧- الظهور اللافت لمحافظة الإسكندرية وهى فى أبهى صورة للجمال والرقي الذي يوجه رسالة بدعوة سياحية لمصر ومحافظاتها ولفت النظر لعبقرية نجيب محفوظ المصري العالمي من خلال كُتبه التى كانا يقرآنه سويًا في ذكرياتهما فعلاً، فضلاً عن التصوير الرائع والصورة المتميزة التى قدمها المخرج سعيد الماروق.