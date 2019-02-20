شاهد.. ياسمين صبري بـ"البيجامة" في كواليس مسلسها الرمضاني

ياسمين صبري كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة الشابة هبة عبدالحكيم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع كواليس مسلسل "حياتي" للفنانة ياسمين صبري، وعلقت عليها: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل حكايتي رمضان ٢٠١٩". وعلقت عليها: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل حكايتي رمضان ٢٠١٩". يذكر أن مسلسل "حياتي" بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وجمال عبدالناصر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وهنادي مهنى وإسلام جمال وهبة عبد الحكيم وهو من تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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