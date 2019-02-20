بالفيديو.. ناتي ناتاشا تطرح أحدث كليبتها "Te lo Dije"

ناتي ناتاشا كتب - أحمد عمرو: طرحت النجمة العالمية ناتي ناتاشا، أحدث كليبات أغانيها بعنوان "Te lo Dije"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما تشاركها في الغناء المطربة العالمية أنيتا. "يوتيوب"، كما تشاركها في الغناء المطربة العالمية أنيتا. يذكر أن الفنانة العالمية ناتي ناتاشا، طرحت مؤخراٌ ألبومها الجديد بعنوان "ilumiNATTI"، و يضم الألبوم علي 17 أغنية من أبرزهم "Pa' Mala Yo" "،"Me Gusta"، "Quién Sabe"، "Toca Toca".

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