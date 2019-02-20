- 1/2
- 2/2
أعلن الفنان عمرو عابد، أنه يبدأ في التحضيرات الأخيرة من أجل تصوير الجزء الثانى من أوقات فراغ مع الفنان أحمد حاتم وكريم قاسم.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية، أن الجزء الثانى سيناقش قضايا الشباب ولكن بعد الجامعة وسيكون نفس فريق الجزء الأول.
من ناحية أخرى قال عابد، إنه ينتظر
دماغ شيطان يشارك في بطولته أيضا كل من وليد فواز وسلوى خطاب، تأليف عمرو الدالي، إنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط، وإخراج كريم إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عابد يستعد لتصوير الجزء الثاني من "أوقات فراغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.