في ذكرى وفاته الـ 2 .. تعرف على أهم المحطات في حياة صلاح رشوان

صلاح رشوان

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم الذكري الـ 2 لوفاة النجم صلاح رشوان، ولد يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر من عام 1950، درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تخرج في عام 1973، كما شارك بالتمثيل في عدد من السهرات التليفزيونية.

بدأ النجم الراحل صلاح رشوان مسيرته الفنية من خلال التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية، وكانت غالباٌ أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله: "زمن عايش، "الصعود إلى الهاوية"، "في مهب الريح"، "الزنكلوني"، "يوميات ونيس"، "أوراق مصرية"، "أين قلبي"، "قاسم أمين"، "وهج الصيف"، "إمرأة من نار"، "على نار هادئة"، "نور الصباح"، "الدالي"، "ميراث الريح"، "كيكا على العالي"، "الخواجة عبدالقادر"، "شطرنج"، و الذي يعد أخر أعمال النجم الراحل

صلاح رشوان.

تزوج الفنان الراحل من السيدة ميرفت حاتم، وأنجب منها ابنة وحيدة باكينام وهي تبلغ من العمر 27 عاما.

عانى النجم القدير صلاح رشوان، في منتصف عام 2012، من مرض بالكلى، مما أستدعى الراحة التامة، وعدم الإجهاد، و نتيجة لمشاركاته العديدة في الأعمال الفنية، ضعفت مناعته وتطور الأمر و أثر ذلك بشكل كامل على وظائف أجهزة بجسده، حتى اكتشف إصابته بمرض السرطان، و سافر لفرنسا للعلاج هناك بناء على نصيحة الأطباء.

حرص النجم الراحل صلاح رشوان على قضاء أوقات ممتعة في دولة فرنسا، حيث التقى هناك بالنجم سعيد صالح قبل وفاته، حيث كان من عشاق باريس،

وجلسا معًا في مقهى محبب إلى قلبه يحمل اسم "أرابيسك"، كما ذهبا إلى "مونمارتر" للاستمتاع بسحر هذه المنطقة التاريخية بأعلى قمة في باريس، والتي عاش بها العديد من الشعراء والمفكرين والفنانين أمثال "فان جوخ"، كما زار برج "إيفل"، حيث التقت أخر أخر صورة له هناك.

و في يوم الأثنين الموافق 20 فبراير من عام 2017، لفظ النجم القدير صلاح رشوان أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز الـ 67، و توفي قبل أن يصور مسلسل بعنوان "المزرعة" الذي كان يعتبره حلم حياته، كان يجسد من خلاله شخصية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما عقد عدة جلسات عمل، كما تواصل الدكتور أشرف شرف نقيب الفنانين مع أسرة الفنان الراحل صلاح رشوان لعودة جثمانه إلي مصر، تمهيداٌ لدفنه بأرض المصر.

وتم تشييع جنازة النجم الراحل صلاح رشوان يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير من عام 2017، بعد صلاة الظهر، و ذلك وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني.