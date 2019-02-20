بالصور: الإطلالة الأولى لـ إليسا بعد خضوعها للعملية الجراحية

نشرت الفنانة إليسا صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتحية صباحية، ولم يعرف تاريخ التقاط الصورة وما إذا كانت حديثة.

وبدت إليسا في الصورة أنيقة بفستان جلدي، وقد خسرت الكثير من وزنها.

ولا تزال الفنانة تتواجد في بروكسل، للتعافي من العملية الجراحية التي أجرتها في يدها، ومن المقرر أن تعود إلى بيروت، بعد أن تطمئن من طبيبها المعالج إلى صحتها.

من جهة ثانية، وبعد الانفجار الإرهابي الذي وقع في القاهرة أمس، كتبت إليسا تعزية لعائلات الشهداء جاء فيها " مؤسف جداً إنو يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يللي عم يحمو أرضن. تحية لأرواح الشهدا وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين".

وكانت إليسا قد كتبت حكمة لجلال الدين الرومي تحكي الكثير عن حالتها في الآونة الأخيرة جاء فيها " العجْز هُو أجمَل إشارةٍ ربَّانية مِن الله للإنْسان بأَنَّ وقتَ الدُّعاء قَد حَان . "

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