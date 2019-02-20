ثلاث فتيات اسمهنّ رولا تسبّبن بمشاكل لـ هيفاء وهبي من هن؟

كثيرة كانت المشاكل التي طاردت الفنانة هيفاء وهبي، إلا أنّ أقساها كانت مشكلتها مع الفنانة رولا سعد ومع أختها غير الشقيقة رولا يموت، واليوم دخلت رغماً عنها طرفاً في مشكلة مستجدّة مع فتاة سورية استنسخت وجهها تدعى رولا منصور.

ويبدو أن حظ هيفاء مع إسم رولا يقودها دوماُ إلى المحاكم.

فقد بدأت مشكلتها الأولى في عالم الفن مع رولا سعد، التي حازت على شهرتها بسبب مشاكلها مع هيفاء، التي اتهمتها بفبركة فيلم مسيء لها.

استمرّت القضية سنوات، وزاد من حدتها انفصال هيفاء عن مدير أعمالها كريم أبي ياغي، الذي عاد واستلم إدارة أعمال رولا، لتنتهي الدعوى التي أقامتها هيفاء إلى لا شيء بسبب عدم وجود أدلة تدين رولا.

المشكلة الأخطر كانت مع أختها رولا، التي استخدمت ضدّها كل أساليب الدعاية السلبية، حيث قامت بفضح أسرار عائلية، لينتهي بها المطاف فنانة إغراء تتصدر صورها شبه العارية السوشال ميديا.

بدأت المشكلة عندما أجريت مقابلة مع رولا كونها أخت فنانة مشهورة، فقامت بالشكوى من المضايقات التي تتعرض لها لأنها أخت هيفاء، ما أغضب هذه الأخيرة التي كانت حينها تدفع أقساط أختها في الجامعة، فتوقفت عن دفع أقساطها، لتتم المصالحة وتعيد هيفاء أختها إلى الجامعة.

بعد تخرج رولا عادت المشاكل بين الأختين، ووصلت إلى القضاء، حيث قاضت هيفاء أختها بتهمة القدح والذم وصدر قرار يمنع رولا من الحديث عن أختها في المقابلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أكدت رولا قبل أيام أنها وأختها تصالحتا، إلا أن المصالحة لم تأخذ الضجة التي أخذها خلافهما على مدى سنوات.

وفي الأيام الأخيرة، صدمت هيفاء بمذيعة سورية تدعى رولا منصور، قامت بإجراء عمليات تجميل لتصبح نسخة طبق الأصل عنها، وتدرس هيفاء حالياً الإجراءات القانونية التي تحول دون أن تنتحل هذه الأخير اسمها معتمدة على الشبه الكبير بينهما.

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