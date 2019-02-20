حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة جمهوررها وهي ترضع ابنتها رضاعة طبيعية، من خلال نشر صورة تجمعها بابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وعلقت نانسي على الصورة: «الرضاعة الطبيعية كانت دائماً من أجمل التجارب في حياتي، بالنسبة لي هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ليا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خصت الطبيعة به الأم لأن تقوم به».

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تنشر صورة لها وهي ترضع طفلتها «ليا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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