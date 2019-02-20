يوسف شعبان يغالب الزمن ويظهر بلوك مختلف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سبب الفنان المصري يوسف شعبان الدهشة لعدد كبير من جمهوره بسبب الشكل الذي بدا عليه في أحدث ظهور له.

الفنانة المصرية فاطمة الكاشف نشرت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، صورة حديثة لها مع الفنان يوسف شعبان، وعلقت قائلة: «مع فنان الزمن الجميل النجم يوسف شعبان بارك الله في عمره».

يوسف شعبان قد ظهر بباروكة وبدا أصغر سنا من عمره الذي تجاوز الثمانين، وتمنى له الجمهور الصحة من خلال عدد من التعليقات.

الفنان المصري قال مؤخرا إنه اعتذر عن المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» لأنه أصبح قلقا على تاريخه الفني ولا يريد أن يمثل لمجرد الظهور.

يوسف شعبان بسبب ظروف صحية قرر أن يعتزل التمثيل، ولكنه أوضح بعد ذلك أنه مستعد للتراجع عن قراره لو وجد عمل مناسب.

يوسف شعبان فنان مصري من مواليد عام 1931، نصحه المخرج كرم مطاوع بالانضمام لفريق التمثيل بعدما تمرد على عائلته وترك كلية الحقوق وانضم لمعهد الفنون المسرحية، وكان أول عمل سينمائي له فيلم «في بيتنا رجل».

شارك في فيلم «معبودة الجماهير»، على غير رغبة الفنان عبدالحليم حافظ، ولكن ساندته شادية، حسبما أكد، وحقق نجاحا، وانطلق في السينما وشارك في أكثر من 110 فيلم.

سبب جدلا واسعا بدور الشاذ في فيلم «حمام الملاطيلي» ولكنه حصد عنه جوائز، ووجد منافسة من نجوم الستينات مثل صلاح ذو الفقار وحسن يوسف، ولكنه أثبت موهبته، وتقلد منصف نقيب الممثلين في نهاية التسعينات لدورتين متتاليتين.