صابر الرباعي يشكر جمهوره.. إليكم السبب!

متابعة بتجــــــــــــــرد: وجّه النجم التونسي صابر الرباعي رسالة شكر إلى الجمهور ومحبّيه على تفاعلهم مع كل ما قدّمه خلال الفترة الأخيرة من أعمال وحفلات فنية وآخرها كليب أغنية “أين أذهب”.

ونشر صابر الرباعي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الكليب وكتب بعليقه عليها: “احبائي و كياني و عشاقي لكم مني كل الحب على تفاعلكم الملفت حول كل ما قدمته خلال الفترة الأخيرة من أغاني و حفلات و آخرها كليب “أين أذهب” . وأعدكم بحول الله بتقديم الأفضل و أقدر فيكم صبركم علي. خلال الفترة القادمة هناك مفاجآت جميلة سوف تكونون انتم أبطالها ، كونوا في الموعد. محبتي لكن جميعا”.

أغنية “أين أذهب”، من قصائد الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي وهي أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي المنتظر إصداره قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن الكليب من إخراح وليد ناصيف وحقق ما يقارب النصف مليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو كليب “أين أذهب”: