تامر حسني يتلقى رسالة خاص من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية

متابعة بتجــــــــــــرد: يتلقى النجم المصري تامر حسني رسائل التهنئة والثناء على فيديو كليبه الجديد “ناسيني ليه” منذ طرحه رسميًا عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

تامر صوّر العمل في الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر وعمد من خلال مشاهد الكليب على إظهار المعالم الطبيعية للمدينة وتسليط الضوء عليها أمام العالم بأسره.

وقد وجهت “الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية” رسالة تشكر فيها تامر على الخطوة المميّزة التي قام بها من خلال هذا العمل لتنشيط السياحة في الإسكندرية وجاء فيها التالي: “شكر خاص للنجم تامر حسنى لتصورية كليبة الجديد فى الاسكندرية واظهار معالمها السياحية مما يهدف لتنشيط حركة السياحة بالاسكندرية”.

من جانبه ردّ تامر حسني على الرسالة وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “لا شكر على واجب وتشرفت بتعليقكم الكريم وتحية غالية لكل شعب الإسكندرية”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ناسيني ليه” من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق وهو من إنتاج تامر حسني.