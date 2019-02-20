هكذا احتفلت أمال ماهر بعيد ميلادها الثالث والثلاثين – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية أمال ماهر بعيد ميلادها الثالث والثلاثين مع الجمهور ومحبّيها.

ونشرت أمال ماهر صورة جديدة لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وشكرت بتعليقها عليها محبّيها على رسائل التهنئة التي تلقتها في هذه المناسبة فكتبت: “تهنئاتكم يوم عيد ميلادي كانت أحلى هدية بالنسبالي”.

الجدير ذكره أن أمال ماهر تحصد في الفترة الراهنة نجاح ألبومها الجديد “أصل الإحساس” الذي طرحته مؤخرًا.

ألبوم “أصل الإحساس” يتضمن 16 أغنية وهي “مش هنساه”، “وفيها ايه”، “غاب”، “عايشين”، “أصل الإحساس”، “لو رسمته”، “قالوا بالكتير”، “ياما عز عليا بعادك”، “اديني فرصة” و”بداية بدايتك”، “قلبك كبير”، “الطير الوحيد”، “ما خلاص”، “حبيبي هانت”، “أجمل حب” و”حكاية”.