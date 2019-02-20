تامر حسني يوجه رسالة بعد طرح كليب “ناسيني ليه”

بعد اربعة أيام على اطلاق النجم المصري تامر حسني كليب اغنية “ناسيني ليه” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، تخطى الكليب حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة.

وكتب تامر على حسابه على انستغرام شاكراً الجميع على هذا الرقم وكل من ساهم في انجاح الأغنية وقال: “يحقق كليب ناسيني ليه ٨ مليون مشاهده في ثلاث أيام، ورقم واحد trending on Youtube لليوم الثالث على التوالي . شكراً لكل الجماهير اللي قدرت تعبنا كلنا. واهدونا رقم مشاهدات كبير جديد وأول من نوعه في حياة كل اللي تعبوا في الأغنية. شكراً الشاعر تامر حسين ، الملحن تامر علي، الموزع وسام عبد المنعم، مهندس الصوت هاني محروس ومهندس الصوت أمير محروس”.

الكليب أخرجه سعيد الماروق ووضع الفكرة تامر حسني، وشاركت في البطولة الفنانة أسيل عمران.

تم تصوير مشاهد الكليب في محافظة الإسكندرية، حيث رصد المخرج لقطات مميزة من شاطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارعها.