في أغلى جناح فندق بأمريكا.. إليكِ تفاصيل حفل الـ"بيبي شاور" السري لميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل حفل "بيبي شاور" المقام على شرف دوقة ساسيكس، ميغان ماركل في مدينة نيويورك، استعدادًا لطفلها المنتظر.

ويقام الحفل في جناح بنتهاوس بقيمة 75 ألف دولار في الليلة، وهو أغلى جناح فندق في أمريكا ومن أبرز الحضور لاعبة التنس سيرينا ويليامز والناشطة الحقوقية أمل كلوني.

وتضاربت التقارير بشأن موعد الحفل، حيث قيل إنه أقيم مساء الثلاثاء، إلا أن مصدرًا قريبًا من العائلة المالكة يدعي أنه سيقام اليوم الأربعاء، قبل وقت قصير من عودة ميغان إلى لندن.

وكشف المصدر أن الحفل سيعقد في جناح غراند بنتهاوس في فندق ذا مارك في الجانب الشرقي الأعلى في نيويورك، حيث يعتقد إن ميغان وصديقتها سيرينا، 37 عامًا، بقيت فيه مساء الثلاثاء بعد الاستمتاع بتناول العشاء معًا في مطعم فاخر في مانهاتن.

ويحمل الجناح اسم "قلعة في السماء" ويتضمن تراس على السطح مساحته 2500 قدم مربع يطل على سنترال بارك ، وخمس غرف نوم ، وأربعة مدافئ ، وست حمامات، وبارين، غرفة طعام وحديقة شتوية وغرفة معيشة يمكن "تحويلها إلى قاعة كبيرة الحجم" إذا رغب الضيوف بذلك.

وتم اختيار مكان الحفل من قبل سيرينا، وأشارت التقارير إلى أن صديقة ميغان "جيسيكا"، كان لها يد في تنظيم الحدث.