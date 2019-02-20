داوود الشريان في مأزق بسبب "هُروب الفتيات".. مُطالبات بإقالته وإيقاف برنامجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق داوود الشريان أولى حلقات برنامجه الاجتماعي "مع داوود" قبل أيام تحت عنوان "هروب الفتيات"، والتي استضاف فيها فتاة سعودية هاربة ومستقرة في بلد آخر.

وادعت الفتاة خلال الحلقة تعرضها للتعنيف والقسوة في بلادها؛ ما اضطرها للهروب، ليكشف المغردون بعد ذلك عن حساب سابق لهذه الفتاة في تويتر تتطاول فيه على السعودية والسعوديين وتنشر صورا جريئة ومخلة بالآداب؛ وهو ما تسبب في فتح النار عليه وانطلاق "هاشتاق" يطالب وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة بإيقاف برنامجه وإقالته من منصبه كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية التي قامت باستضافة الفتاة المسيئة على واحدة من قنواتها الرسمية وهي SBC.

الفتاة التي انتشر حسابها بسرعة كبيرة بعد ظهورها مع الشريان تحدثت عن الحياة في الخارج وقامت بالرد على تساؤلات فتيات أخريات عن كيفية الهروب بموافاتها على الرسائل الخاصة عبر منصة تويتر، وهو ما زاد من قوة الحملة التي اتهم فيها مغردون معروفون داوود الشريان بالإساءة للدولة وفتح المجال للإعلام الخارجي لاستغلال عشرات القصص الوهمية بسبب ضيفته والترويج لها دولياً.

بدوره، استمر داوود الشريان في عرض بقية حلقات برنامجه التي من المقرر أن تكون ثلاث حلقات بالأسبوع دون الرد على تلك الحملة أو ما طاله خلالها من اتهامات.