رامي عياش يطرح "قصة حب"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرح الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة "قصة حب". وهي أولى أغنيات ألبومه الذي يحمل اسمها، ويضم 10 أغنيات جديدة باللهجة المصرية واللبنانية تعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.



وبدأت مجموعة قنوات مزيكا بعرض الأغنية التي كتبكلماتها محمد رفاعي، وقام بتلحينها وتوزيعها جان ماري ياشي وصُوِّرَت تحت إدارة المخرج فادي حداد. علماً أنه سلّم ألبومه للشركة لطرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، علماً بأن الأغنية الجديدة توافرت منذ أمس عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.