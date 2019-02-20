- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرح الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة "قصة حب". وهي أولى أغنيات ألبومه الذي يحمل اسمها، ويضم 10 أغنيات جديدة باللهجة المصرية واللبنانية تعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
وبدأت مجموعة قنوات مزيكا بعرض الأغنية التي كتبكلماتها محمد رفاعي، وقام بتلحينها وتوزيعها جان ماري ياشي وصُوِّرَت تحت إدارة المخرج فادي حداد. علماً أنه سلّم ألبومه للشركة لطرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، علماً بأن الأغنية الجديدة توافرت منذ أمس عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يطرح "قصة حب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.