سيمون تضع الحجاب في "قيد عائلي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة سيمون تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" المقرر انطلاق عرضه خلال الشهر المقبل على الشاشات. وهي تُجسِّد فيه شخصية أماني السيدة المحجبة الهادئة التي تسعى لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها وتقوم بخدمة والدته فيفي التي تلعب دورها الفنانة بوسي.

وتواجه سيمون بالرغم من طيبتها ورغبتها في العيش بهدوء وسلام العديد من الصعوبات المختلفة بحياتها، ويكون همها الأول الاهتمام بأولادها ليكونوا أفضل في دراستهم وحياتهم.

"قيد عائلي" يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عزت العلايلي، نضال الشافعي، ريم البارودي ومنة فضالي، ويجري تصويره في ديكورٍ ضخم تم بناؤه خصيصاً للأحداث بمنطقة 6 أكتوبر.

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