"الماجد والمهندس" يختتمان مهرجان شتاء طنطورة في السعودية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد تسعة أسابيع حافلة بالفن والترفيه والحضور الجماهيري الحاشد، إلى جانب إعادة احياء عراقة تاريخ العُلا بطبيعتها ومعالمها الأثرية، تصل فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي إلى نهايتها هذا العام مع الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس في حفلٍ تنقله على الهواء مباشرةً MBC1 مساء الجمعة 22 فبراير الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية. الجدير ذكره أنه قُبيل انطلاق وقائع الحفل الختامي، سيشهد المهرجان تكريم الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر.

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