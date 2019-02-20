التونسية سارة تدخل بوابة الدراما المصرية من خلال "حكايتي"

تدخل الفنانة التونسية سارة بوابة الدراما المصرية من خلال مسلسل "حكايتى"، التى تخوض به الفنانة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويكتبه محمد عبد المعطى، ويخرجه أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد سارة شخصية جديدة ومؤثرة ضمن الأحداث والتى تشهد أول أعمالها فى الدراما المصرية والتى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى.

يشار إلي أن مسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة التونسية سارة فيلم "كارما" التى تم طرحه من فترة ومن بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق، وزينة، ووفاء عامر، وماجد المصرى، وخالد الصاوى، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمى، والإعلامى يوسف الحسينى، وهو من سيناريو وحوار خالد يوسف بمشاركة من محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف ولفتت الأنظار من خلاله وحققت نجاح كبير والذى كان أول أعمالها فى السينما المصرية.

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