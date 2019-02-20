- مروة سالم تستضيف محمد الصاوي في "هنجيب سيرتكم" الإثنين المقبل

تستضيف الإعلامية مروة سالم في برنامجها "هنجيب سيرتكم" والذي يذاع علي قناة الحدث ,الإثنين من كل أسبوع الساعة السادسة مساءً, الفنان محمد الصاوي.

ويذكر أن الفنان القدير محمد الصاوي صاحب مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة التي قربته من قلوب المشاهدين, حيث يمتلك أسلوبًا خاصًا في التمثيل يستطيع من خلاله الوصول إلى قلوب المشاهدين بكل بساطه

وكان من آخر أعماله دور العمدة في المسلسل الكبير "الأب الروحي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور, ومسلسل سلسال الدم ويذكر أن البرنامج تقديم مروة سالم, ورئيس التحرير ميادة عابدين, ومدير التحرير محمد ياسر.

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