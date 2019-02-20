جيسي العاصي تستعد لتقديم الموسم الثاني من " بر الأمان" مارس المقبل

تستعد الإعلامية جيسي العاصي تقديم لموسم جديد من برنامج "بر الأمان"، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه البرنامج في موسمه الأول، ويتم تصوير حلقاته داخل مصر والتجوال في مجتمعات المنطقة العربية، ومن المقرر أن يبدأ عرض البرنامج شهر مارس المقبل على شبكة قنوات صدى البلد ، تحت رئاسة تحرير الإعلامية شيرين بكر .

وصرحت الإعلامية جيسي العاصي، أن البرنامج يأتي في موسمه الثاني بثوب جديد ويتناول العديد من المواضيع الجديدة والشيقة، وفتح ملفات وقضايا إجتماعية وإنسانية بالمجتمع المصري ، وأيضاً من داخل مجتمعات العالم العربي، في دبي والكويت وبيروت وغيرها، ومعايشة مظاهر حياة تلك المجتمعات العربية الخليجية والشامية وأجوائها الرائعة ومناظرها الخلابة.

وقالت شيرين بكر، رئيس تحرير برنامج "بر الأمان"، إن البرنامج بجانب الملفات والقضايا الإجتماعية سيستمر في تقديم الخدمات الإنسانية و المبادرات الخيرية، و الحملات العلاجية، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها الدولة ورئاسة الجمهورية وذلك من خلال مساعدة الأهالي في القرى الفقيرة لتوفير الخدمات الأساسية والمتنوعة، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريما آمنا، في محافظات الجمهورية المختلفة .

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