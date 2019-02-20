صورة تطيح بدوناتا ميريلز مديرة مجلة «فوغ» بالبرازيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت دوناتا ميريلز، مديرة مجلة “فوغ” الشهيرة بالبرازيل، انتقادات لاذعة بعد احتفالها بعيد ميلادها بطريقة خاصة، وصفها منتقدون بالعنصرية والمستفزة.

مديرة المجلة اضطرت إلى تقديم استقالتها مؤخرا، بعدما احتفلت بعيد ميلادها بطريقتها الخاصة وبعد تلقيها الانتقادات والسخرية.

دوناتا ميريلز، كانت قد أقامت حفلا باذخا في عيد ميلادها وجلست على أحد الكراسي وهي محاطة بامرأتين بشرتهما سمراء، في مشهد اعتبره معلقون “استعراضا معيبا”.

منتقدو الصورة - التي نشرها أحد ضيوف الحفل على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” – قالوا: إن مسئولة المجلة جلست على مكان شبيه بالعرش، فيما وقفت السيدتان السمراوان بملابس بيضاء إلى جانبها على غرار ما كان يفعل العبيد خلال مرحلة الاستعمار.

الصحفية البرازيلية ريتا باتيستا - وهي من أصول أفريقية - نشرت صورة تعود إلى 1860 لإظهار الشبه الكبير بين ممارسات الماضي وما قامت به مديرة المجلة، واعتبرت ما قامت به إساءة لذوي البشرة السمراء.. مضيفة: إن العبيد كانوا بمثابة ممتلكات لدى من يملكونهم، ولذلك كانوا يحرصون على إبرازهم لدى الخروج إلى الشارع، من باب التفاخر والاستعراض.

ميريلز من جانبها، نفت أن تكون قد تعمدت الإساءة، وقالت: إن المرأتين اللتين ظهرتا لم تجسدا دورا العبيد كما قال المنتقدون وإذا بدا الأمر على نحو مغاير، فأنا آسفة.