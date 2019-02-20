تعرف على قيمة آخر إطلالات نوال الزغبي على مسرح «ديو المشاهير».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الحلقة الماضية من برنامج «ديو المشاهير» في موسمه السادس، والمعروض عبر شاشة MTV اللبنانية، وتقدمه المذيعة أنابيلا هلال.

النجمة الذهبية قدمت لوحات غنائي مبهرة، ظهرت فيها بأربع إطلالات، جمعت فيها بين الأناقة والإثارة، حيث اشعلت الأجزاء بمجرد صعودها على المسرح بفستان أزرق طويل من توقيع المصمم شربل عازار، ويصل سعره إلى 5.800 دولار أمريكي.

أما الطلّة الثانية، فقد اختارت فيها الزغبي فستان لامع من توقيع المصمم نديم صديحة، وبلغ ثمنه 6000 دولار أمريكي، في الوقت الذي بدت فيه أكثر إثارة بإطلالتها الثالثة، والتي ارتدت فيها فستان أسود شفاف، لتختتم فقراتها الغنائية بـJumpsuit شورت مميز.

من ناحية أخرى، طرحت نوال الزغبي كليب جديد لإحدى أغنيات البومها الجديد «كده باي»، وهي أغنية «مش خايفة» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نديم الشاعري.

يُذكر أن نوال الزغبي تستعد لاحياء حفل غنائي كبير بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان «هلا بالمجاز» على مسرح المجاز بمدينة الشارقة يوم 1 مارس المقبل.