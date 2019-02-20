استشهاد زوج شقيقة الفنانة ميار الببلاوي في حادث إرهابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استشهد زوج شقيقة الفنانة المصرية ميار الببلاوي ضابط الشرطة رامي هلال في الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر.

الفنانة غادة نافع وجهت تعازيها لميار الببلاوي وكتبت عبر حسابها الخاص على «فيس بوك»: « اتقدم بخالص عزائي لأسره الأعلاميه والأخت العزيزه ميار الببلاوي في وفاه زوج شقيقتها المقدم الشهيد رامي هلال نسأل الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الاسره الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ميار تحدثت عن زوج شقيقتها الشهيد في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، وقالت إن زوج شقيقتها أب لأربع أبناء أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم 3 سنوات، وأنهم كانوا كل حياته.

الفنانة المصرية أضافت: «البيت اتخرب بنت عندها 26 سنة بقت أرملة اطفال اتيتموا، أختي حالتها صعب أوي، وقولتلها أنتي هتموتي، وأتماسكي عشان أولادك، ورامي كان كل حياتها، وعارفاه وهي عمرها 19 سنة».

ميار أختتمت حديثها وقالت: « كان راجل قوي الله يرحمه وجدع وحنين على الكل ربنا يصبر أمه وأبوه، وهو ليس لديهم غير رامي وأخوه الدكتور هشام هلال».