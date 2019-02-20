متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مفاجأه .. ميلانيا ترامب تكشف ان "كارل لاغرفيلد" هو مصمم فستانها الرسمى

نشرت ميلانيا ترامب السيدة الأميركية الأولى، على موقع الرسائل القصيرة "تويتر"، رسومات الفستان الذى ظهرت بة لاول مرة، بالبيت الابيض بصحبتة زوجها "ترامب"، رئيس الولايات المتحدة .

وشاركت السيدة الأميركية الأولى، بمناسبة وفاة " Karl Lagerfeld"، "كارل لاغرفيلد"، أشهر وأفضل مصممي الأزياء في العالم، وأنه هو من قام بتصميم فستانها الابيض، والذى ظهرت بة فى أول ظهور رسمى بالبيت الأبيض.

وكتبت ميلانيا على موقعها الرسمى "تويتر" :"اليوم ، فقد العالم عبقريًا مبدعًا. سنفتقدك يا كارل"!

يذكر ان كارل لاغرفيلد ،قد توفي في 19 فبراير 2019 بباريس، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية مثل شانيل، وأتش أم، وكارل، وغيرها من الماركات العالمية.