قطة .. ترث من لاغرفيلد ثروة خيالية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - رحل عن عالمنا أمس مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد، وترك خلفه ثروة هائلة، ولم يتم الكشف عن ورثته، ولكن الأمر الذي أثار دهشة الكثير، أن قطته تشوبيت سترث مبلغ ضخم من ثروة لاجرفيلد.

وفي إحد مقابلات لاجرفيلد، وأثناء تحدثه عن تشوبيت، قال: "لديها ثروتها الصغيرة، هي وريثة لي، وإذا حدث لي أي شيء، فإن الشخص الذي يعتني بها لن يعيش فقيراً أو في بؤس، فالأموال التي حصلت عليها عن طريق الإعلانات والمبالغ الموجودة بخزانتي ولم أنفقها، وضعت جانباً، ليكون كله من نصيبها، فتشوبيت فتاة غنية".

وكانت تشوبيت قد حظيت بشرة واسعة بعد عروض شانيل التي صممها لاجرفيلد تعبيرا على حبه لقطته، ولتشوبيت حساب مستقل خاص بها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ويبلغ عدد متابعيها أكثر من 128 ألف شخص.

وشغلت تشوبيت الحياة العاطفية للاجرفيلد، حتى أنه قال ذات مرة في مقابلة مع موقع "سي إن إن" الأمريكي: "لا يوجد حتى الآن زواج بين الرجال والحيوانات، لم أفكر مطلقاً من قبل أنني سأقع في حب قطة بهذه الطريقة".

ولا يجب أن نصاب بالدهشة اذا علمنا أن ورثها يقدر بحوالي 2 مليون ونصف إسترليني، فهي لم تأكل على الأرض مطلقاً، بل على المائدة، وفي طبق خاص لها من توقيع دار جويارد الفرنسي، بالإضافة إلى أنها لديها اثنان من الخادمات، مخصصتين فقط للاعتناء بها 24 ساعة.