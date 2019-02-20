بالصور .. حبيب كلوي كارداشيان يخونها مع صديقة أختها المفضلة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدو أن كلوي كارداشيان حظها سئ في الرجال، فللمرة الثانية على التوالي يتم خيانتها من قبل صديقها الحميمي تريستان تومسون، والد طفلتها "ترو".

ووفق ما نقلته بعض المواقع العالمية، فإن كلوي قررت الإنفصال عن حبيبها البالغ من العمر 27 عاما بعدما علمت بخيانته لها مع أعز أصدقاء أختها كايلي جينر، جوردن وودز، الأمر الذي لم يثير غضبها فقط بل أثار غضب العائلة كلها.

وشعرت عائلة كارداشيان بالخزي تجاه هذا الخبر، خاصة أنها ليست أول مرة يخون فيها تومسون كلوي، فيذكر أنه خانها قبل ولادة طفلتهما، وهي بدورها كانت قد سامحته وسمحت له بدخول غرفة العمليات أثقاء الولادة حتى يتسنى لإبنتهم أن تحظي بصور جميلة عندما تكبر.

وخبر الخيانة لم يكن خسارة معنوية فقط، ولكنه خسارة مادية أيضا خصوصا لكلوي التي تعتمد علي جوردن وودز في عرض أزياء علامتها التجارية "GOOD AMERICA".

وقد ألغت عائلة كارداشيان كلها متابعة جوردن وودز على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب فعلها المشين.

وبعد يوم واحد فقط من انتشار الإشاعات، ظهرت كلوي متألقة وفاتنة وتوجَّهت إلى استديو "كانيي ويست" في مدينة كالاباساس، ضاربة بفعل حبيبها عرض الحائط ومتجاهلة الخيانة.