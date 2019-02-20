نداء شرارة تستبق عيد الأمهات وتهدي والدتها أغنية

Feb 20, 2019
قبل شهر من عيد الأمهات، استبقت الفنانة الاردنية نداء شرارة هذه المناسبة وأطلقت أغنية اهدتها الى امها وكل الامهات.
ونشرت حاملة لقب “ذا فويس” الأغنية على حسابها على انستغرام، وكتبت: ”حابه اعايد على امي وكل الأمهات بعرف بكير كتير لكن حبيت قبل ما ييجي يوم الام لأن حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل ام صارت بين أيادي رب العالمين وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لاي سبب كان انشالله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها، امكً احن قلب عليك وانت صغير كن انت احن قلب عليها حينما تكبر”.
نذكر ان آخر اعمال نداء شرارة أغنية بعنوان “درجات”، كلمات والحان نداء شرارة وتوزيع جان ماري رياشي.
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حابه اعايد على امي وكل الأمهات بعرف بكير كتير لكن حبيت قبل ما ييجي يوم الام لانه حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل ام صارت بين أيادي رب العالمين وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لاي سبب كان انشالله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها 🙏 امكً احن قلب عليك وانت صغير كن انت احن قلب عليها حينما تكبر ——————————————- بدّي اشكر من قلبي العازف البحريني الرائع المبدع اللي انا بعشق عزفو شاركني بعزفو بالجيتار والبيانو الله يسعدك كما أسعدتني إحساسك بالعزف غير عادي @jabbarim ❤️❤️❤️❤️❤️ 🌸💕 Thank you men 2albi 3la el video @ramajamal 🌸 💕
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