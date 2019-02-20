شكرا لقرائتكم خبر عن "قواعد العشق الأربعين" يستأنف عرضه على مسرح السلام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال العرض المسرحي"قواعد العشق الأربعين" تقديم العرض مره أخرى على مسرح السلام بوسط القاهرة غدا الخميس، ويستمر عرضه لمدة شهر كامل.

يقدم عرض "قواعد العشق 40" للسنة الثالثة على التوالي، وتعد من أهم عروض البيت الفني للمسرح التي حققت نجاحا كبيرا فاق التوقعات على المستوى الجماهيري والنقدي، والمسرحية مأخوذه عن رواية "قواعد العشق الأربعين" للكاتبة إليف شافاق ومصادر أخرى.

وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي، وهي بطولة بهاء ثروت، فوزية محمد، عزت زين، دينا أحمد، ياسر أبو العينين، هاني عبد الحي، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، هشام علي، المطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، حسام أبو السعود، هاني ماهر، إسلام بشبيشي بمشاركة فرقة المولوية العربية، وموسيقى وألحان محمد حسني، وديكور مصطفى حامد، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني.