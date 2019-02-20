نرمين ماهر تنشر صورة من كواليس "فكرة بمليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها من كواليس مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت نرمين في الصورة وبرفقتها نجم مسرح مصر الفنان كريم عفيفي، وكتبت: "من تصوير مسلسل فكرة بمليون جنيه أنا والعسل كوكي". مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع، وصابرين، ونرمين ماهر، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود.

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