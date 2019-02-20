في أسبوعها الأول..أغنية قلبين لـ ساندي تتخطى الـ200 ألف مشاهدة

اجتازت أغنية "قلبين" للفنانة ساندي، حاجز الـ200 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان: حمزة، توزيع:أحمد إبراهيم.
يذكر أن "قلبين" من أحداث فيلم ساندي الجديد "عيش حياتك"
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