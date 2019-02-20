إليكم هذه الحيلة الغريبة للتخلص من روائح الحمّام الكريهة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 03:45 مساءً -
يتفق الكثيرون على أن تنظيف المراحيض هو الأكثر صعوبة في الأعمال المنزلية، وخصوصاً لما تحتويه على جراثيم. لكنّ حيلة جديدة ستؤدي الى التخلص من الروائح الكريهة في الحمامات، وذلك بإستخدام معجون الحلاقة.
وتعتمد الحيلة على تغطية المرحاض بكريم الحلاقة، والذي يساعد على التخلص من روائح البول والروائح الأخرى المستعصية، والتي يصعب التخلص منها بوسائل التنظيف التقليدية. ويمكن لهذه الحيلة أن تساعد ربة المنزل على تنظيف الحمّامات، دون أن تضطر إلى الجثو على ركبتيها، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.
وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، علّق الناشطون الذين إستخدموا هذه الحيلة معبرين عن رضاهم عن النتائج التي حصلوا عليها، وأكد العديد منهم أن معجون الحلاقة أعطى نتائج أفضل بكثير من مساحيق التنظيف التي إعتادوا على استخدامها.
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